Giorgia Meloni (interpretada por Cristina Gallego) aparece en el plató de El Intermedio porque ha visto que "tito Wyoming" está un poco "intranquilo" por su programa electoral tras ganar las elecciones italianas porque "a pesar de ser millonario es más rojo que el peperoni". "Quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque mi programa es totalmente inofensivo", destaca 'Meloni', que afirma que "es inofensivo si eres hombre, blanco y heterosexual".

"Que nadie piense que la nueva derecha italiana no es tolerante, de hecho, no vamos a cerrar la frontera para todos los inmigrantes, hay que dejar a algunos para que jueguen en la Juventus", insiste 'Meloni'. Además, también habla de su defensa a la "provida", es decir, en contra del aborto: "No queremos castigar, sino premiar a las familias que tengas muchos hijos porque una familia numerosa y cristiana es lo más maravilloso del mundo".

"¡Hay que tener hijos!, ¡sí a las noches de dormir y no al tiempo para ti!, ¡sí a explotar a los abuelos, no a dejarles jubilarse tranquilos!, ¡sí a las madres adolescentes y no a las mujeres que deciden no tner hijos porque no ceden a la presión de la sociedad!", grita en plató 'Meloni'. Pero no solo eso, también manda un mensaje a las mujeres que quieren decidir libremente sobre su cuerpo: "¡No eres una mujer liberada sino una hipppie!, ¡pégate una ducha que lo que está caro es la luz y no el agua!". Puedes ver la imitación al completo de Cristina Gallego a Giorgia Meloni en el vídeo principal de esta noticia.