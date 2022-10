Para conocer cómo está siendo el arranque del Gobierno de Italia, El Intermedio contacta con la mismísima Giorgia Meloni, encarnada una vez más por Cristina Gallego. La 'primera ministra' ha valorado la minoría de mujeres en su Gobierno afirmando que "no me gustan las feminazis, y eso que tienen un nombre bastante prometedor" y ha detallado algunas de sus primeras medidas al frente del Ejecutivo: "Prohibid el aborto, que todo sea 'made in Italy' y mandad los leones del Coliseo a todo el colectivo LGTBIQ".

Sobre el hecho de que Berlusconi no ocupe ningún cargo en su Gobierno, Meloni asegura que no se debe a la amistad de este con Putin: "No tengo problema con los fascistas, pero no aguanto que ese hombre me arrime el cipollino", afirma la líder de extrema derecha, que en el vídeo sobre estas líneas también habla sobre su reunión con Macron: "Cómo está Emmanuel. Soy una donna, una madre, una cristiana, pero lo que no soy es de piedra".