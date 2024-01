"Si estás viendo este vídeo, es que eres un dirigente del PP gallego y tienes una crisis medioambiental en tus manos", señala Cristina Gallego, que se presenta como jefa de protocolos de emergencia de Ó Carallo Corporation para explicar los pasos a seguir para mandar "toda responsabilidad política al carajo".

Gallego comenta que si suena el teléfono, "lo mejor es hacerles 'ghosting'". "No contestes, no des explicaciones, una crisis no lo es si haces como que no existe", mantiene, y destaca que Alfonso Rueda se ajustó bastante al protocolo "desoyendo las alertas que se dieron el 13 de diciembre" por la presencia de pellets en la costa gallega, pero aclara que lo hizo mejor Fraga en 2002 cuando era presidente de la Xunta y su gestión del Prestige los primeros días "se basó en negar la catástrofe".

La segunda herramienta para lidiar con estas crisis consiste en "relativizar y quitarle importancia" y comenta que la clave es el uso de diminutivos. La colaboradora pone como ejemplo el término utilizado por el presidente gallego para referirse a estos restos de pellets, a los que describía como "boliñas". "Cuando dices boliñas nadie piensa en las que hay que tener para decir esto", sostiene.

Cristina Gallego expone que si aun así la gente quiere que se haga algo al respecto, se debe pasar al tercer paso: "No utilices ningún recurso y déjalo todo en manos de los voluntarios". Por último, el cuarto consiste en relajarse y disfrutar, pues "da igual lo grave que parezca, la de animales que hayan muerto o la de años que tarde en recuperarse el litoral gallego, no va a haber ningún responsable político del asunto", asegura.