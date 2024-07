"Vamos a hablar de tabaco", indicó Thais Villas en una temporada pasada de El Intermedio a un grupo de ciudadanos a los que les abrió el siguiente debate en 'Hablando se enciende la gente': "¿Qué os parece que en Reino Unido vayan a prohibir que puedan fumar generaciones futuras?". "Al final será como la droga, van a buscar el tabaco por otros sitios", afirmó un fumador, que reflexionó: "¿Se va a extinguir el tabaco?".

Por su parte, otro hombre defendió la propuesta defendiendo que "se extinga el tabaco": "Si no puedes tener acceso, una preocupación menos porque muchos fumadores quieren dejar de fumar". Preguntados por la idea de la ministra de Sanidad de plantearse subir los precios del tabaco o prohibir que se fume en coche so terrazas, el fumador destacó que le parecía mal: "Al final, ¿dónde vas a fumar? tienes que estar en casa, luego te van a llamar a casa a ver si estás fumando".

Por su parte, varias personas que no fumaban defendían que, por respeto, al compartir un espacio público no debería estar permitido fumar. Por otro lado, tras escuchar a una mujer afirmar que el humo del tabaco es perjudicial porque estaba "comprobado científicamente", el hombre contestó: "Si vamos a comprobar científicamente muchas cosas, no saldríamos de casa".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.