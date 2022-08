Ante la crisis de falta de camareros que afrontaba el sector de la hostelería, Andrea Ropero pudo conversar hace un par de meses con las dos partes implicadas.

Por un lado, Sonia Guzmán y David Hernández, dos camareros con 20 y 7 años de experiencia en el sector respectivamente, que explicaban que el principal motivo que les llevaba a abandonar el sector eran las malas condiciones laborales. "He sufrido ansiedad, depresión y he desarrollado una lesión crónica en el hombro. Quiero cambiar porque no creo que pueda soportar esto mucho más", comentaba David, mientras Sonia recordaba el día que se le abrieron los ojos cuando vio su vida laboral: "Si tu estás trabajando 60 horas semanales pero estás dada de alta 1 hora al día, las cuentas no salen".

Los dos recordaron algunos de sus trabajos más duros en la hostelería, como aquél en el que David "echaba 17 horas diarias por 1.300 euros más las propinas", y dejaron un claro mensaje a la patronal que habla de falta de preparación: "Lo que falta es que paguen", sentenciaba Sonia.

Por su parte, Emilio Gallego, secretario general de la Confederación de Hostelería de España, descartaba la precariedad laboral como principal motivo de esta falta de camareros y apuntaba a la pandemia "que ha desanimado a muchos trabajadores" y al elemento desmotivador de esta profesión donde "se trabaja cuando el resto de la población disfruta de su tiempo libre". Puedes ver el testimonio de ambas partes en el vídeo sobre estas líneas.

