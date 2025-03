Un familiar de una víctima de la DANA, sobre Mazón: "No lo quieren ni los suyos... ¿no se da cuenta?"

Cinco meses después de la DANA que asoló Valencia, la ciudad ha acogido una masiva manifestación en la que miles de Valencianos han protestado en contra de la gestión del desastre por parte de la Generalitat Valenciana.

Andrea Ropero ha asistido a la misma y ha sido testigo de un emocionante momento en el que los asistentes han aplaudido a los familias de numerosas víctimas del desastre. Ernesto Martínez es uno de ellos. Perdió a su sobrina Elizabeth, que sigue desaparecida, y a su hermana Elvira.

Como explica a Ropero, cada vez están más indignados. "Son cinco meses sin ninguna respuesta", afirma, "la que queremos es que dimita". "No esperamos ni que nos pida perdón, no necesitamos ni saber dónde estaba", añade.

Ernesto cuenta que nadie de la Generalitat se ha puesto en contacto con él. Martínez expone que, en su opinión, lo más honrado habría sido que Mazón hubiera dimitido al día siguiente de la tragedia. "Él no puede representar a todo un pueblo. ¿No ve lo que hay en la calle? ¿No se da cuenta de que nadie lo quiere?", afirma ante laSexta, "no lo quieren ni los suyos".