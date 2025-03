Joan Baldoví sentencia a Carlos Mazón: "Está carbonizado, es un cadáver político"

Andrea Ropero se ha desplazado hasta Valencia para asistir a la manifestación contra Carlos Mazón. Cinco meses después de la DANA, la ciudad ha acogido a los miles de valencianos que han salido a la calle con un clamor común: "¡Mazón, dimisión!". Angela, una de las asistentes, cuenta a la reportera que están "muy indignados". "Los valencianos no nos merecemos lo que ha pasado, ha sido una gestión nefasta y necesitamos que esta persona se vaya de nuestra tierra".

Como explica Ropero, al frente de la manifestación "hay más de 200 asociaciones cívicas y también líderes políticos". Uno de ellos es Joan Baldoví, portavoz de Compromís. El político valenciano explica a Andrea que no sabe hasta cuándo aguantará Mazón pero está seguro que la gente "va a seguir volviendo hasta que el president, que no merece ser presidente, se vaya".

"Ha mentido al pueblo, no estaba el día que tocaba, no puede salir a la calle porque su pueblo no lo quiere... se tiene que ir", sentencia Baldoví, "no pararemos hasta que se vaya". En cuanto a los presupuestos de su comunidad, que han salido gracias al pacto Vox, el portavoz de Compromís los califica como "los presupuestos de la vergüenza".

El político expone que Mazón ha llegado a ese pacto, entre otras cosas, "para seguir ganando tiempo a ver si llega a los cuatro años y poder seguir cobrando durante 15 años esos 75.000 euros". "El señor Mazón está carbonizado, es un cadáver político y, seguro, no va a ser el próximo candidato del PP", concluye.