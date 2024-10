El Gran Wyoming se pone de nuevo la bata blanca para convertirse en el doctor Amor y resolver las dudas sentimentales de los espectadores que mandan sus consultas al programa a través de notas de voz.

Una chica se pone en contacto con Wyoming para preguntarle "por qué no conoce a nadie que merezca la pena en el siglo XXI". "¿Me tendré que esperar al XXV?", añade la espectadora. "Querida amiga, me he perdido un poquito", responde el 'doctor Amor'.

"Lamento comunicarte que sí, es mejor que esperes al siglo XXV", responde él. "Para ligar allí solo hace falta tu arrebatadora personalidad y una máquina del tiempo", añade. Y concluye: "Como tengas que esperar 400 años para tu próxima cita tu arrebatadora personalidad no va a tener nada que hacer".