Evaristo, el más veterano de Los Palomos: "Estamos en un periodo complicado, lo que se consigue en 30 años se pierde en tres días"

El pasado sábado 7 de junio se celebró una nueva edición del festival Los Palomos en Badajoz, un evento que desde hace años promueve la diversidad, la igualdad y el orgullo LGTBI+. Catorce años después de impulsar el festival, el programa El Intermedio volvió a subirse al escenario.

En esta ocasión, Thais Villas e Isma Juárez se desplazaron hasta la ciudad extremeña como embajadores del programa y con una misión muy concreta: encontrar al palomo más joven y al más veterano del evento.

Thais Villas encontró a Daniel, un joven de 18 años de Don Benito, que acudía por primera vez al festival. "Es la primera vez que vengo, me he acercado ahora porque tengo un poco más claro lo que me gusta y cómo me gusta vestir. Era ahora el momento", explicó con entusiasmo.

Por su parte, Isma Juárez dio con Evaristo, el palomo más veterano del festival, con 72 años. Al presentarlos, no pudo evitar bromear: "Me estoy creyendo que estoy en el First Dates", dijo entre risas.

Cuando les preguntaron qué esperaban del festival, Evaristo lo tuvo claro: "Esta noche espero un espectáculo y una celebración conmemorativa y reivindicativa, porque estamos en un periodo muy complicado y lo que se consigue en 30 años se pierde en tres días". Daniel coincidió con él, aunque añadió que también esperaba un poco más de fiesta y diversión.

Uno de los momentos más divertidos se dio cuando Thais le preguntó a Evaristo dónde pensaba dormir esa noche. Su respuesta dejó a la reportera sin palabras: "Yo voy a dormir donde pueda, lo que surja, no hay problema", dijo con picardía. Y remató con una frase que provocó las carcajadas del equipo: "A una guerra hay que venir armado".