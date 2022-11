Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han visto este martes las caras en el Senado y el líder de los populares "se ha salido" porque incluso antes de entrar a la cámara, los senadores de su partido ya le estaban aplaudiendo, como se puede ver en este vídeo. "Pero menos mal que le han aplaudido antes de que empezara a hablar", comenta Dani Mateo, porque luego, en una de sus "enganchadas" con el presidente del Gobierno le ha echado en cara que no estuvieran los de Podemos, lo que ha provocado las risas en la bancada de los socialistas.

"A lo mejor se ríen porque, si no hay senadores de Podemos es porque ese partido no tiene representación en el Senado", explica Dani Mateo en el plató de El Intermedio, y aclara que la última fue Sara Vilà, pero que dejó su cargo tras las elecciones de mayo. "No pasa nada", tranquiliza el catalán a Feijóo, que comprende que "un error lo tiene cualquiera" y aprovecha la ocasión para mandarle este mensaje: "Debería usted ir un poquito más al Senado. Conocer a quien está allí y saber quiénes son los compañeros porque ya lleva allí unos meses".