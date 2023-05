Thais Villas entrevista para su sección 'Ok, Boomer' a la cantante y compositora, Jimena Amarillo, que a sus 21 años de edad ya tiene dos discos en el mercado. "Tú te defines como rapera, ¿no?", se interesa la colaboradora, ya que el estilo de esta artista "nada tiene que ver con el rap": "Sí, pero mi estilo también es indie o pop lésbico".

Un concepto que se ha inventado ella misma después de que siempre calificaran su estilo como "música para lesbianas": "Antes me daba rabia porque en todas las entrevistas me decían Jimena Amarillo, música para lesbianas". Y para ella el hecho de que le gusten las mujeres "va a parte" de la música. Y, es que, "a un hetero no se le dice que hace música para heteros" porque dirías: "¿Eres tonto o qué te pasa?".

Aunque finalmente acabó pensándoselo y con el tiempo acabó apropiándose del concepto "música para lesbianas": "No soy exactamente eso, pero así doy visibilidad".