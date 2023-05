Thais Villas entrevista en esta nueva entrega de 'Ok, Boomer' a Jimena Amarillo, una artista que lo petó durante la pandemia y que, a pesar de sus 21 años, ya tiene dos discos en el mercado. "¿Cómo has llegado hasta aquí?", se interesa la colaboradora, y la compositora no duda en responder: "Hay que ser un coñazo constantemente en la vida, tanto con una misma como con el resto".

Además, explica a su entrevistadora cómo ha ido evolucionando en la música: "Empecé haciendo covers de grupos indies, como Izal, luego me pasé a Extremoduro porque era perroflauta y ahora hago canciones indies lésbicas". También reconoce que no se avergüenza de su pasado: "Me encanta. No he borrado mis vídeos porque me gusta ver los cambios".

Puedes ver la entrevista al completo que Thais Villas hace a Jimena Amarillo en el vídeo principal de la noticia, donde reconoce que se ha cansado de ser "una moderna madrileña".