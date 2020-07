The very best of El Intermedio

Wyoming se mete en la piel de Álvarez de Toledo para dar un 'golpe' a Dani Mateo: "No te odio por ser catalán, te compadezco"

Dani Mateo 'entrevista por la cara' a Cayetana Álvarez de Toledo. En este vídeo de El Intermedio puedes ver cómo El Gran Wyoming se mete en la piel de la portavoz del PP en el Congreso, una mujer fuerte, inteligente y poderosa".