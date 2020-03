Nueva entrega de 'Entrevistas por la cara' en El Intermedio. En esta ocasión Wyoming se transforma en Cayetana Álvarez de Toledo, "el pitbull de Pablo Casado". "¡Qué digo pitbull! Es más agresiva aún, es un dogo argentino", bromea Wyoming.

Dani Mateo es el encargado de entrevistar a la portavoz del PP en el Congreso, bueno más bien a Wyoming convertido en ella. "Arriba, abajo y al centro derecha", brinda el presentador de El Intermedio antes de beber la pócima secreta.

"Hay que blindar el vestuario de los reyes magos"

Durante la 'entrevista por la cara', 'Álvarez de Toledo' afirma que celebra el Día de la Mujer todos los días "siendo una mujer fuerte, inteligente y poderosa".

"Hay que blindar por completo el vestuario de los reyes magos", destaca 'Cayetana', que manda un mensaje a la exalcaldesa de Madrid: "Va por ti Manuela Carmena, todavía no te he perdonado". "Vox tiene a Ortega Smith pegando tiros, pero el PP me tiene a mí dando golpes", añade la portavoz 'en el cuerpo de Wyoming'.