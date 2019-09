Dani Mateo estrena la sección 'Entrevistas por la cara' con una a Isabel Díaz Ayuso, la "flamante" presidenta de la Comunidad de Madrid. Un Wyoming caracterizado como Ayuso, comienza declarando que tenía muchas ganas de ir al programa y anuncia que ha traído "champín".

El presentador comienza con el interrogatorio. Qué tiene que decir sobre las acusaciones de que habría presionado a la empresa semipública Avalmadrid para obtener un crédito en condiciones ventajosas para una empresa familiar. "Sí, vale sí, recurrí a Avalmadrid, pero es que ¿tú sabes los intereses que te pide un banco por un préstamo?, y lo que es peor de todo, te obligan a devolver el dinero", confiesa Ayuso.

Dani Mateo le recuerda que esta polémica, sumada a la imputación de Aguirre, ha molestado Aguado. Y Ayuso se pregunta: "¿El de Hermano Mayor?, jolín, encima que le elegí yo".

Al saber que se refiere a Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid, responde: "No creo que me traicione, tenemos dos pactos: el de gobierno, que es un trámite; y el de 'best friends forever', que está sellado".

Preguntada después por si en las decisiones de Gobierno va a influir Vox, Ayuso explica que "la extrema derecha no me dice lo que tengo que hacer, para eso tengo a Pablo Casado".

Además, anuncia "la primera medida" que va a tomar su Gobierno: "Va a seguir con sus políticas de ayuda a las familias numerosas, e incluirá a las mascotas y los amigos invisibles".

