La federación socialista andaluza mostró su disgusto sobre los candidatos impuestos por Ferraz, que descartaban a los propuestos por Susana Díaz. Para el Gran Wyoming, la cara de la socialista andaluza muestra algo mayor que un "disgusto": "Es la viva imagen de la derrota. Es la cara que se te queda cuando te sientes traicionado por su partido o cuando tienes todos los números del euromillón menos el último".

El secretario de organización del PSOE ne Andalucía, Juan Cornejo, ha evidenciado el malestar afirmando que después de este proceso muchos militantes podrían haber sentido que su voto "no servía para nada": "A lo mejor hay alguien que piensa que para qué sirve su esfuerzo", declaró el socialista.

Cornejo llegaba a afirmar que muchos de los nombres propuestos desde Ferraz no eran conocidos en la federación andaluza. "Pues seguro que alguno no era ni del PSOE. Les voy a dar un consejo: si a la sede en vez de en taxi llegan a caballo no les dejen entrar, son de Vox", ha advertido El Gran Wyoming.

Alfred, el sorprendente nexo de unión entre PSOE Y PP en plenas Fallas de Valencia

Ni Pablo Casado, ni José Luis Ábalos, el verdadero famoso que ha causado sensación en las Fallas de Valencia ha sido Alfred. El Gran Wyoming analiza en El Intermedio cómo el cantante se encontraba entre el político del PP y el del PSOE durante la celebración.

Arranca el "levantamiento de cuchillos en el PSOE" tras el abandono de Soraya Rodríguez: "Más que un director de campaña necesitarán un afilador"

El Gran Wyoming ha tenido que esquivar los cuchillos que los diputados del PSOE han lanzado a la exsocialista Soraya Rodríguez después de que tomara la decisión de abandonar el partido.