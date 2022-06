A las puertas de la temporada más importante del año, el sector de la hostelería se enfrenta a una importante crisis de falta de personal. Mientras desde el Ministerio de Trabajo se sugiere una subida de sueldos y desde la patronal se apunta a un cambio de las prioridades de vida de los trabajadores de la hostelería como principal razón, los camareros siguen pidiendo mejores condiciones y salarios.

Pero, ¿cómo son las condiciones a las que se enfrentan actualmente? Andrea Ropero ha podido hablar con Sonia Guzmán y David Hernández, dos camareros con muchos años de experiencia a sus espaldas que ya están de salida en este sector. Mientras Sonia apunta al informe de "vida laboral" como el detonante que la ha llevado a decidir abandonar la hostelería, en el caso de David ha sido la "ansiedad" y lo vivido en el anterior restaurante donde trabajó : "Sufrí una depresión y empecé a desarrollar una lesión crónica en el hombro", explica.

Los dos comparten con Andrea Ropero las peores experiencias que han tenido en la hostelería. David señala que "echaba 17 horas diarias por 1.300 euros", una cuestión que, para Sonia, es de lo más habitual: "Quizá no 17 horas, pero tus 10 o 12 horas te las echas a diario", apunta esta camarera que destaca la dificultad de reclamar condiciones laborales dignas: "No puedes exigir lo tuyo, porque te dicen que si no te gusta, hay 20 detrás". El resto de sus reflexiones, en el vídeo sobre estas líneas.

La versión de los hosteleros

El secretario general de la Confederación de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha explicado su visión de la falta de camareros en nuestro país. A su juicio no es cuestión de salarios, sino de motivación. Puedes ver su entrevista con Andrea Ropero en este vídeo.