"Todos nos aferramos a cosas que no funcionan bien", apunta Wyoming en su monólogo con el que arranca El Intermedio. El presentador se refiere con esto tanto a ese televisor defectuoso que nos empeñamos en no desechar, como a los líderes europeos con la política migratoria y el control de fronteras que, explica, "no solo son defectuosas, sino que directamente avergüenzan a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad".

Wyoming analiza de esta forma el trágico naufragio cerca de la costa de Calabria en el que han muerto 62 inmigrantes, entre ellos 17 niños. En el vídeo sobre estas líneas, el presentador recuerda la tragedia de Lampedusa en 2013 y afirma rotundo que "lejos de mejorar, la política migratoria europea incluso parece ir a peor".

Wyoming explica que, parte de esta tragedia, se debe a las trabas impuestas por el Gobierno de Giorgia Meloni, que impedían navegar a los barcos de rescate de las ONG. "Ya es hora de ir asumiendo que la política migratoria europea no funciona, que es un desastre", sostiene Wyoming, que anima a tirarla "a la basura": "Es tan mala que no la colocas ni regalándola en Wallapop", sentencia.