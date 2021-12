"No tenemos tiempo para más. ¡Ah! que me dicen que sí, entonces me voy a extender un poquito": destacaba entre risas El Gran Wyoming en este vídeo de El Intermedio en un "discurso de despedida para que no se note" que están "rellenando" el programa.

Recordamos el momentazo en este vídeo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.