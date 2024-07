'Dora la conservadora' sorprendió a Dani Mateo con un viaje por España. La primera parada fue el Consistorio de Mérida, donde 'Dora' comentó que "la cultura progre había obligado al concejal de Vox, Francisco Piñón, a presentar su renuncia". Según la colaboradora, al edil de Abascal no le dieron la oportunidad de tratar en los plenos algo que "afectaba de lleno a Mérida, la unidad de España".

Sin embargo, 'Botas' no lo vio del todo claro y explicó que tal vez el ayuntamiento no era el lugar para tratar ese tema. La respuesta de Dani Mateo no terminó de convencer a 'Dora la Conservadora' que lo castigó y le aseguró que al miembro de Vox lo habían intentado "censurarle por alerta de las imposiciones del 'lobby queer', los Javis agenda".

El segundo destino de su aventura fue Palencia, donde el Gobierno de Castilla y León, formado por la coalición PP y Vox, había prohibido un concierto que promovía la paz en Gaza. "¡Ya está bien de adoctrinar niños!", señaló 'Dora'. Para después cantar la única canción adecuada para los menores sobre esta situación: "En la Franja de Gaza son todos de Hamás, la defienden los progres para quedar guay".

Por último, 'Dora la Conservadora' llegó a Ripoll, donde descubrió que la alcaldesa, Silvia Orriols, perteneciente a Alianza Catalana, solicitó a los centros escolares que no sirviesen menús halal. Una comida que contiene solo los alimentos que permite la religión musulmana. Una petición que Dani Mateo ('Botas') calificó de sin sentido, pues, ningún centro de Ripoll tiene como opción dar ese tipo de comidas. A lo que 'Dora' contestó un poco enfadada: "No leas prensa manipuladora".

Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.