Diego Morera es un joven arquitecto uruguayo que ha diseñado una propuesta artística para criticar las nuevas aplicaciones y plataformas digitales, creadas por las llamadas 'empresas unicornio', que están cambiando nuestra vida.

Como le cuenta Diego a Thais, en el mundo hay 1240 'empresas unicornio' en el mundo cuyo volumen de negocio es de 3.900 billones de dólares. "Sería como 2,7 veces el PIB de España", detalla Morera. En cuanto a los peligros que entrañan, el arquitecto afirma que, debido a su novedad, son muy difíciles de regular.

"No queremos criticar esta tecnología sino el pensamiento que hay detrás de ella", indica. Además, añade que "la falta de información las protege" y a esto se suma también que los usuarios tampoco quieren saber qué hay detrás".

Este activismo le ha llevado a no tener aplicaciones de delivery en su teléfono. Pero, a pesar de esta crítica, Morera se confiesa adicto a TikTok. "Me consume mucho tiempo, me preocupa, pero no hay escapatoria". El arquitecto indica que, en su opinión, después de TikTok se generaran apps más inmersivas.