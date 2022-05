Este viernes se estrena en Antena 3 la nueva temporada de La Voz Kids, un programa "tan espectacular y emocionante que no va a salir de fiesta ni Victoria Federica", asevera Dani Mateo. Y quién mejor para presentarlo y contar todas sus novedades en El Intermedio que su mismísima maestra de ceremonias, Eva González, que se lleva una decepción nada más entrar en el plató: "¿En serio tú también aquí?", pregunta. Un interrogante para el que Dani Mateo se queda sin palabras.

"Venía con la ilusión de conocer a Wyoming y de compartir un rato con él y me encuentro otra vez contigo", comenta Eva González sin esconder su desilusión. Aunque el catalán no se queda atrás y le responde con este 'zasca': "Bueno, presentas La Voz Kids. No ibas a tener tanta suerte siempre. Hoy te he tocado yo". En el vídeo que se encuentra sobre estas líneas te dejamos su divertido pique en pleno directo de El Intermedio.