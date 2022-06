A finales de febrero, los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena acordaron fusionarse. Esta semana, un comité de expertos ha propuesto dos posibles nombres para esta nueva localidad, Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana que, sin embargo, no han parecido gustar a los vecinos, hasta el punto de que los alcaldes tuvieron que salir del Ayuntamiento escoltados por la policía.

David Pareja se ha convertido en un reportero entusiasmado con la idea de esta unión que, a través de un prisma repleto de optimismo, presencia este tumulto: "Hay tanto cariño que estamos viendo cómo los vecinos están abrazando a los alcaldes en el suelo", señala Pareja, que destaca cómo "se respira concordia" y al que ni tan siquiera los gritos de "concordiano, me la agarra con la mano" o la llegada de los antidisturbios le quita la 'alegría' por este momento histórico. Puedes ver el sketch completo en el vídeo sobre estas líneas.

