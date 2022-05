David Pareja se convierte en Roy Soto Galindo, un poeta que asegura que escribe poesía "para publicarla en Instagram porque no me quiero vender a la industria", aunque también reconoce que ninguna editorial le ha querido publicar. Soto Galindo visita la Feria del Libro para intentar vender el alguna caseta su primer poemario: 'Comerte a versos'.

"Me gustaría que me consideraran el Lorca del siglo XXI", afirma este alter ego de Pareja que se considera "una víctima de mi talento". Precisamente ha querido demostrar esto último con visitantes de la Feria, a los que ha leído algunos de sus versos, como "no te metas donde no te aman", "¿y si nos damos un tiempo? yo te doy mi presente y tu me das tu futuro" o "si tu cuerpo fuera una partitura, te lo dejaría re la mi do". Además, les ha pedido palabras al azar para improvisar rimas. ¿Lo habrá conseguido? La respuesta, en el vídeo sobre estas líneas.

David Pareja, 'harto' de las fiestas de Boris Johnson

En este vídeo, David Pareja se convierte en un vecino de Downing Street que no puede más con el escándalo de las fiestas de Boris Johnson y ha decidido grabarse para dejar constancia del 'Partygate'.