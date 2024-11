Dani Mateo, sobre el 'plagio' de Abascal a Posteguillo: "Será de la España que madruga, pero no para escribir discursos"

Dani Mateo irrumpió en El Intermedio con una revelación que dejó a Wyoming perplejo: "No te lo vas a creer, he encontrado a tu hermano gemelo, pero es que además va a sorprenderte aún más. ¿Sabes quién es tu hermano gemelo? ¡Santiago Abascal!".

El colaborador no tardó en bromear sobre las aparentes diferencias entre Wyoming y el líder de Vox: "Vale que no tengáis mucho que ver en lo ideológico y que tú sí hiciste la mili", comentó Mateo. Sin embargo, señaló algo que ambos tendrían en común: "¡Sois clavaditos en lo esencial, en no pegar ni chapa!".

La crítica no terminó ahí. Dani Mateo aprovechó para exponer cómo, según él, Abascal habría "descrito con mucho dramatismo" la situación en Valencia tras la reciente DANA. Sin embargo, insinuó que el líder de Vox podría haberse "inspirado" en las palabras del escritor Santiago Posteguillo, quien vivió la catástrofe en Paiporta.

En el vídeo mostrado durante el programa, las similitudes entre el discurso de Abascal y el testimonio de Posteguillo eran evidentes. Dani Mateo no dejó pasar la oportunidad de añadir un toque humorístico: "Abascal será de la España que madruga, pero suponemos que madruga para hacer running, porque para escribir discursos parece que no".