Isma Juárez y Dani Mateo repasan las noticias en torno al ámbito tecnológico en 'Problemas técnicos'. Como ha dicho el colaborador, "hablar de tecnología con Wyoming es un desastre, se ha quedado en el VHS". Dani Mateo, por su parte, tampoco es mucho más avanzado ya que, como cuenta, utiliza los DVD para "asustar a los pájaros en el balcón".

La primera noticia a la que hacen referencia es la posible creación de una versión de pago sin publicidad de Instagram y Facebook en Europa a un precio de 13 euros. Como explican, debido a la legislación europea, Meta no puede utilizar la información privada de sus usuarios sin su permiso. Como dice Mateo, a partir de ahora cuando entremos nos preguntarán si aceptamos las condiciones de uso pero, en lugar de yes o no, "ahora serán 'yes' o show me your money".

La siguiente noticia que destacan es el último movimiento de Elon Musk en X, la red social antes conocida como Twitter. El magnate ha fichado a Paris Hilton para poner en marcha una nueva técnica de venta: los usuarios podrán comprar en el momento los productos que la celebridad lleve en sus directos. El presentador manda un mensaje directo a Elon Musk diciéndole que "tengo muchos seguidores, estás dejando de vender muchos bañadores de Borat".