Sandra Sabatés y el Gran Wyoming repasan las noticias económicas más destacadas en 'Paginas Salmonete'. Sabatés cuenta que el chocolate es el producto que más se encarece. "El cacao ha acumulado una subida del 163% desde enero de 2021 y desbanca al aceite de oliva como producto que más sube en un año", explica la presentadora. Así, a las puertas de las navidades, este alimento sería un 20% más caro con respecto a las mismas fechas del año anterior.

"Así es, amigos, estas navidades el turrón de chocolate estará a precio de oro", afirma Wyoming, "lo que significa que las familias ya no se lo comerán, se limitarán a morderlo un poco como si fuera un trofeo de Rafa Nadal".

Otra noticia apunta a que los millenials van a heredar más que sus padres. "La generación del baby boom dejará una herencia a sus hijos mucho mayor de la que recibieron sus padres, un 40% más", indica Sandra. "Sí, jóvenes, por fin buenas noticias para vosotros. Ya no necesitáis ahorrar para la entrada de un piso... solo esperar a la salida de vuestros padres con los pies por delante", responde Wyoming.

La presentadora explica que el Congreso ha aprobado acabar con las Golden Visa. Estas se otorgan a extranjeros que inviertan, al menos, 500.000 euros en España. "A los ricos que vienen de fuera se les dan tantas cosas que en lugar de Golden Visa deberíamos haberlo llamado pulserita todo incluido", afirma Wyoming.

Para hablar sobre este tema interviene el experto neoliberal 'Show me the Dani'. Para él esto es todo una injusticia. "Quieren acabar con nosotros", afirma. Dani expone que la vergüenza "debe cambiar de bando" y decide manifestarse, gritando: "Rich life matters". "¿No te parece injusto que solo por ser rico tengas más ventajas al llegar a España?", pregunta Wyoming. "No", responde, "otra vez con el buenismo de la izquierda de la ideología woke... a mí el único wok que me gusta es el de verduras".