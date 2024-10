Las 'Páginas Salmonete' de El Intermedio dan la bienvenida al 'alter ego criptobro' de Dani Mateo, 'Show Me the Dani', que ante las preocupantes noticias económicas, asegura que "ahí fuera hace mucho frío, pero se me pasa cuando corro la capota de mi Lambo".

El 'experto' financiero comparte la noticia de que un funcionario ha logrado una indemnización de 150.000 euros después de estar durante años haciendo el trabajo de tres personas en el ayuntamiento donde ejercía como abogado.

"Un referente, un puto amo", destaca 'Show Me the Dani', que afirma que "currar 24/7 tiene recompensa". "Esa indemnización se la han dado por explotación laboral", le recuerda Wyoming, mientras que Dani "creía que era un premio". "Estaba cansado de que le hicieran el chiste de '¿Está el abogado? ¿Qué abogado? El que tengo aquí explotado", ironiza el presentador.