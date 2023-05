Dani Mateo vuelve a reparar en la cazadora verde que está acompañando a Alberto Núñez Feijóo durante toda la campaña para las elecciones municipales y autonómicas, un 'look' "de derechas, pero un poco canallita" que, según el colaborador de El Intermedio, solamente tiene una pega: "La chupa fetiche de Alberto Núñez Feijóo no es suya".

El verdadero propietario de la prenda es José Enrique Núñez, diputado del PP de la Asamblea de Madrid, que durante un acto en Valladolid, en el que ambos coincidieron, se la prestó para protegerse del frío. "Me dijo que me la devolvería al final de la campaña", comenta el político, si bien puntualiza que "no me dijo de qué campaña, si de esta o de las generales".

"Señor Feijóo, para lo poco que le gustan los bolivarianos, bien que le ha expropiado la chupa al pobre Núñez", comenta Dani Mateo, que afirma que "la chupa es buena, 100% impermeable, porque le resbala devolvérsela" y lanza una campaña para que el diputado del PP la recupere: "#feijóodevuelvelachupa".