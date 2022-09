El rey Carlos III vuelve a ser noticia. En esta ocasión, por haberse pedido el día libre después de "cinco días de intenso reinado": "Es que lleva casi una semana", justifica Dani Mateo la decisión del nuevo monarca de Reino Unido, para luego añadir que "tiene que ser muy duro trabajar cinco días después de 73 años descansando".

Y cuando dice descansando, dice "descansando de verdad" porque el marido de Camila Parker Bowles "por no hacer esfuerzos", no se ponía ni la pasta de dientes: "Hace que alguien del servicio le ponga cada mañana una pulgada exacta de pasta de dientes". A esto se suma que "para sus viajes tiene que llevar su propio váter, se cambia de ropa cinco veces al día, cada mañana le planchan los cordones de los zapatos y le sirven unos 6 ó 7 huevos duros con distintos grados de cocción para poder elegir". "Yo no sé cuál serán los huevos más duros, pero si los más grandes. ¡Los tuyos Carlos III!", concluye Dani Mateo el análisis de las manías del heredero de la reina Isabel II, que puedes ver en el vídeo principal de la noticia.