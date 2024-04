"Wyoming, deja de reírte de todo el escándalo de Rubiales porque a ese hombre todavía le espera un auténtico calvario", destaca Dani Mateo en el plató de El Intermedio, donde explica que se trata "de la cena de Navidad". Y es que la familia Rubiales ya no está tan unida: "Atrás quedaron esos tiempos en los que todos sus familiares le apoyaban e, incluso, su madre iniciaba una huelga de hambre".

"Ahora, hay un familiar que ya no solo no le da su apoyo, sino que le pone a parir", afirma el presentador, que muestra las declaraciones de su tío y exjefe de Gabinete en la Federación de Fútbol,Juan Rubiales. "Me dijo que era muy duro ver pasar millones y que no se le pegara nada en la mano y yo le dije que yo no quería y me fui de allí", afirma su tío, que destaca cómo Luis Rubiales quería "que mensualmente le llegara dinero de la Federación a su padre".

Dani Mateo destaca que "eso será duro": "Con la cantidad de billetes que se le quedaron pegados en la mano, o echaba SuperGlu o era Spiderman. Aunque viendo lo quemada que está su imagen, es más bien la Antorcha Humana". Además, el periodista afirma que no cree que haya reconciliación después de ver cómo el tío afirma que Luis Rubiales está obsesionado "con el dinero y el sexo. "Luis y Juan Rubiales son como María del Monte y Antonio Tejado", destaca Dani Mateo, que afirma que "tienen mucho en común": "Pese a ser tío y sobrino no se soportan, uno puede que pase una temporada en la cárcel y el otro no para de cantar". Puedes ver el análisis al completo en el vídeo principal de esta noticia.