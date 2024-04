'Miércoles Gallego' recomienda a Luis Rubiales que no se ponga en plan "no voy a morir", pues señala que lo que se vio en la entrevista que dio a Ana Pastor fue claramente "el último aliento de este personaje, que ya ha pasado a mejor vida, aunque él no lo sepa", asegura.

"Ya no le llega el riego al cerebro. Al haberle visto agarrarse la genitalia frente a la reina Letizia, a veces dudo de que nunca le llegase", afirma, y añade que "cada vez que abre la boca se entierra un poco más", como con su explicación de por qué seguía hasta ayer en República Dominicana.

Además destaca que este se haya negado a declarar ante la jueza, sobre todo, porque unas horas antes se mostraba dispuesto a hacerlo. "Parece que al llegar a España se quedó mudo, debe ser que la boca solo la usa para una cosa. Eso o se le ha comido la lengua el gato", comenta Gallego.

"Rubiales es un cadáver andante, aunque él aún no lo sepa", indica, y pide que si alguien intenta revivirlo, no utilice agua bendita. "Mejor dadle Coca Cola, que dada su situación de extrema pobreza, seguro que le hace más ilusión", expresa.

Sobre las jugadoras de la Selección, Rubiales sigue "cavando su propia tumba", dice, porque todavía asegura que es inocente y que él no hizo nada mal cuando besó sin consentimiento a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial. "¿Cómo sabe que es inocente, porque lo dice la Justicia?", se pregunta 'Miércoles', que aclara que "se lo dice la peña por la calle". "Aunque Rubiales no lo sepa, creo que está bastante claro que el expresidente de la RFEF está dando sus últimas bocanadas de aire", sostiene.