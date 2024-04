"Esto ya empieza a ser periodismo palito de cangrejo, que tiene de todo menos cangrejo", le espeta Dani Mateo a Wyoming. El presentador y Sandra Sabatés estaban hablando sobre las últimas novedades en torno al caso Koldo y el colaborador les pide no obviar a su protagonista, "el propio Koldo".

Como cuenta Mateo, "lo está pasando muy mal" debido a que está viviendo "auténticas estrecheces desde que arrancó la investigación judicial". Como cuenta Dani, García ha pedido a la Audiencia Nacional que le permitan volver a usar su moto o su coche en el día a día. "Pobrecillo, seguro que ahora le toca ir a los sitios en transporte público... ¡qué ahí puedes pillar cualquier cosa!", afirma Dani. "Bueno, de todo menos lo que él está acostumbrado a pillar... una buena comisión", añade irónico el colaborador.

Koldo, además, ha confesado en una entrevista que ahora que tiene todos sus bienes embargados y que, por ello, vive de la ayuda económica de su madre. "A su edad y teniendo que vivir de lo que le da su madre, sobre todo en su caso, que estaba acostumbrado a vivir de lo que trincaba del ministerio de Fomento", explica Dani.

Dani añade, además, que si Koldo no tiene dinero "es porque no quiere". "Cuando el periodista le pregunta si tirará de la manta, Koldo responde que si escribiera un libro con todo lo que sabe podría retirarse sin trabajar hasta que se muriera", cuenta Mateo. "A lo que su madre seguro añadió, escribe hijo, escribe", indica Dani Mateo. El colaborador, además, anima al exasesor de Ábalos a que lo escriba, argumentado que "escribir un libro no debe ser tan complicado, si hasta Wyoming tiene siete".