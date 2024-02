Dani Mateo dedica unos minutos de El Intermedio a hablar de la campaña de las elecciones gallegas, donde, explica, "los candidatos ya lo están dando todo por conseguir los votos". Es el caso del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que ha "dado el cante" para pedir el voto al candidato a la Xunta de su partido, 'Democracia Ourensana'.

"¡A la Xunta! Ourense va a decidir, ¡A la Xunta! Ourense va a resurgir", entona Jácome en su particular versión de los Village People que entusiasma a Dani Mateo: "Yo no miro ni el programa, lo voto ya", afirma en el vídeo sobre estas líneas, donde añade que "no sé si va a llegar a la Xunta, pero a la final de 'La Voz', tampoco".

El colaborador de El Intermedio también alucina al ver cómo el alcalde de Ourense 'remata' el tema con un "¡Oye tú! ¡Oye tú! Esta vez decides tú": "Es que es un poeta", comenta Dani, que asegura que si Jácome fuera un Village People, sería el indio porque "es lo que lleva haciendo desde que entró en política".