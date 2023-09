"Amigos, vengo a anunciar que voy a convertirme en una persona seria, exitosa y responsable. Voy a cambiar completamente. ¿Cómo? Con el posgrado de liderazgo impartido por Albert Rivera", ironizaba Dani Mateo.

"Sí, ya sé que me vais a recordar lo de que hundió un partido y también me acuerdo de que lo echaron de un trabajo en un despacho de abogados por su preocupante bajo rendimiento, pero eso no quiere decir que no sepa de liderazgo, sino que su objetivo en la vida es el mismo que el mío, forrarse sin dar un palo al agua", añadía.

En el anuncio del curso, el exlíder de Ciudadanos lo defendía en un vídeo como una herramienta para "mejorar la capacidad de comunicar en público y construir un equipo".

Tras escuchar sus palabras, Dani Mateo contestaba muy crítico: "Quiero saber cómo se construye un equipo, cómo se lidera y cómo se destruye después también".

Además, también respondía que quería conocer los entresijos de las campañas electorales: "Maldita sea, quiero saberlo todo. A quién se le ocurrió lo del adoquín, por qué ese perro olía a leche y por qué llaman gestionar una crisis a pirarse tras hundir un partido".

"Esto dentro. Con Rivera, sí. Albert, cuenta conmigo. Ya somos dos en el posgrado de liderazgo público. Los mismos que los que quedan en la sede de Ciudadanos. Ahora, en serio. Estoy seguro de que Albert Rivera me ayudará a convencer de que soy un líder. Ha convencido de cosas menos creíbles, como que Ciudadanos era un partido de centro", zanjaba Dani Mateo.

