Cristina, víctima de la crisis de la vivienda: "Si me echan de mi piso no tengo a dónde ir"

Cristina Jiménez recibe a Andrea Ropero en su casa del barrio de San Lorenzo, en Madrid. Jiménez vive en un bajo que podría considerarse una infravivienda: paga 360 euros al mes por un piso de 17 metros cuadrados que, además, está plagado de humedades.

La mujer explica a Ropero que ella tiene una pensión por discapacidad y no se puede permitir un alquiler de mayor coste. "Mis recursos son limitados, más de lo que estoy pagando me es imposible". Jiménez se ha planteado alquilar una habitación en un piso compartido pero como expone "es lo mismo, tengo que pagar mucho más de lo que tengo".

Ambas repasan un portal inmobiliario para ver el coste de los pisos en esa zona. "Un piso de 26 metros cuadrados con un baño, 850 euros", desvela Ropero, "de ahí todo para arriba". A pesar de estar alejados del centro de Madrid, Cristina explica a Andrea que esos precios se deben a que está Barajas e IFEMA cerca. "Además, están proliferando los pisos turísticos y les conviene más tener un piso turístico que un alquiler normal", añade, "hay vecinos que se han tenido que ir por los pisos turísticos".

Jiménez se lamenta: "No me queda otra que aguantar hasta que me den una casa donde ir o me den un sitio habitacional donde poderme ir". Como explica a Andrea, si la echan de ese piso no tiene a dónde ir ya que no tiene familia ni a nadie.