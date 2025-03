Cristina muestra a Andrea Ropero el grave problema de humedades de su casa: "El seguro dice que es inhabitable"

Andrea Ropero visita el barrio de San Lorenzo, en Madrid, "un barrio muy popular en el que sus vecinos denuncian que varios edificios, construidos entre los años 50 y 60, están en muy mal estado". En uno de estos edificios, en un bajo, vive Cristina Jiménez.

Su piso podría considerarse una infravivienda. Tiene 17 metros cuadrados por los que paga 360 euros mensuales. Cristina lleva siete años viviendo en esa casa y expone a la reportera las dificultades que le supone vivir en una vivienda de esas características. "Me apaño fatal, además el baño no tiene mampara y, cuando te duchas, sale todo el agua con la cosa de que te puedes escurrir", explica.

No solo cuenta con un espacio mínimo sino que además tiene un grave problema de humedades. "Se filtran a través del jardín", explica, "nunca se ha podido pintar en esta casa de las humedades que hay". Jiménez es asmática y las humedades hacen que se ahogue. "Por la noche es horrible dormir con esta humedades", expone, "y por el día hay veces que me dan ataques de asma horribles".

Cristina cuenta que su casero dio aviso a la comunidad de vecinos sobre el problema para que avisaran al seguro. Estos explicaron que, al estar por debajo de calle se filtraban todas las humedades del jardín y que la casa era inhabitable. "He ido a la asistente social que me ha dicho que cuando me echen que vaya allí a ver qué solución me dan", explica a la reportera.