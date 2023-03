La moción de censura presentada por Vox ha sido rechazada por la mayoría del Congreso tras obtener el apoyo de los 52 diputados de la formación y de un tránsfuga de Cs. Aunque esto no ha sido lo único que hemos visto hoy en el hemiciclo, pues destacan varias jugadas polémicas, que analizamos con la colegiada Cristina 'Undiana' Gallego en la sala del 'VAR moción'.

Una de ellas la protagoniza Ramón Tamames, "en su día conocido como la 'saeta roja'", indica 'Undiana' Gallego, que situaba a España por detrás de Estonia, Malta, Lituania, Eslovenia y Chipre en cuanto a PIB, algo que "queda invalidado", dice la colegiada, pues nuestro país es la cuarta economía de Europa, según datos de Eurostat. Además, se ha revisado otra de sus jugadas, en la que el candidato de Vox en la moción aseguraba, según Raymond Carr, la guerra civil española comenzó en 1934, algo que desmiente la colegiada Gallego: "Eso es una interpretación de Tamames".

Pero este no ha sido el único, pues Santiago Abascal deja algunas jugadas para el análisis del VAR como en la que se refiere a la ley 'Trans' y afirma que "ya no hay espacios exclusivos para las mujeres", algo que la colegiala achaca a que "no sabe mucho de mujeres y menos de feminismo". Cristina 'Undiana' Gallego afirma haber realizado un "duro trabajo" de análisis porque "estos jugadores fingen los datos mejor que Neymar los penaltis", sentencia.