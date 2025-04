Un chico confiesa que cuando come en casa solo toma cereales: "Soy una persona muy sencilla"

El Intermedio sale a la calle para averiguar si es verdad que los españoles cada vez cocinan menos. Cuando la reportera pregunta a una chica qué ha comido ella responde que un burrito que ha comprado ya preparado. "Había una oferta de dos euros y, entre que no me gusta cocinar y que no tengo mucho dinero... he dicho, pues venga".

Un chico explica que ha comido un bocadillo de calamares que ha comprado. El joven confiesa que no sabe preparar ningún plato elaborado. En cuanto a su plato preferido, explica que son las patatas con carne y que eso sí sabe prepararlo. Otro chico cuenta que va a comer yakisoba, un plato chino, que ha comprado ya preparado. Además, cuenta que podría comer todos los días platos precocinados. "Otra cosa es que fuese sano, no creo que valiera mucho lo que hago en el gimnasio", afirma.

Una mujer confiesa que no sabe qué va a comer. "En la nevera tengo un poco de leche, una bolsa con ensalada y algún yogur", explica frente a las cámaras de El Intermedio. En su día a día, además, no suele cocinar. "Voy a un supermercado o a una casa de comidas preparadas y me voy apañando", explica.

Otro chico explica que está yendo al super para comprar algo que pueda calentar en el microondas. Otro joven explica que, en ese momento, está yendo a un restaurante a comer tacos. Cuando la reportera pregunta qué suele comer en casa, el joven contesta: "Cereales, soy una persona muy sencilla".