Cristina Gallego se convierte en "la psiquiatra de la derecha Española, ya que tiene un grave trastorno: el Síndrome de amnesia histórica": Y es que la colaboradora de El Intermedio afirma que a los políticos del PP se les olvida periodos puntuales de la historia que, casualmente, siempre se encuentran entre 1936 y 1975.

"Hoy tengo consulta con Pablo Casado", destaca Gallego, que pide al líder del PP que explique por qué se hizo de derechas. Para ello, Gallego muestra unas declaraciones de Casado afirmando que "en el siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas porque son unos carcas que están todo el día con la guerra del abuelo o las fosas de no se quién". "Como se puede apreciar el paciente tiene un rechazo al pasado", destaca Gallego, que explica que no es el único. Para muestra enseña unas declaraciones de Mariano Rajoy sobre por qué no derogó la ley de Memoria Histórica o una intervención de Rafael Hernando en las que se acuerda de las víctimas del franquismo pero solo "para faltar al respeto a las familias", afirma Gallego.