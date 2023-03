Cristina Gallego analiza en el plató de El Intermedio al papa Francisco: "Es un agente soviético, debería abstenerse de hacer según qué comentarios porque hay veces que más que el representante de la Iglesia, parece el de Pablo Iglesias". Por ejemplo, la colaboradora recuerda cuando el papa se mostró a favor de instaurar una renta básica universal.

En ese momento, Santiago Abascal afirmó estar en contra. "Claro que sí, señor Abascal, ¿desde cuándo la Iglesia ha dicho nada de mostrar preocupación por los más necesitados?", ironiza Cristina Gallego, que afirma que ese "virus comunista ya lo tenía Jesús, que iba repartiendo por ahí pan y peces".

Pero no ha sido la única vez que "el rojeras" papa Francisco ha hecho declaraciones para agradar a la progresía. En septiembre de 2021 pidió perdón por los pecados de la Iglesia en la conquista de América. Porque, como le contestó Isabel Díaz Ayuso, los españoles fuimos a América porque tenemos un corazón de oro. Otro de los ejemplos de que la postura "del paparroflauta" que demuestra que no está del lado de la gente de bien, es su defensa de que todos deberíamos acoger a las personas desplazadas de sus países por el hambre o la guerra. "Menos mal que está Espinosa de los Monteros para contestar al papa que aunque la Iglesia es la casa de todos, España no lo es", destaca Cristina Gallego.