Cristina Gallego recuerda al juez Eloy Velasco las veces que los jueces "olvidaron aplicar el consentimiento correctamente"

Cristina Gallego se convierte en 'Ally McBealium', abogada licenciada en Derecho Romano en el 79 d.C. por la Universidad de Pompeya, que en el vídeo sobre estas líneas responde a las polémicas declaraciones del "magistratus Pormiscojonum", el juez Eloy Velascosobre Irene Montero, el consentimiento y la ley del solo sí es sí.

"Es cierto que el consentimiento está recogido desde el derecho romano, pero en España hay muchas sentencias donde los jueces se olvidaron de aplicarlo correctamente", señala en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda la sentencia del 'caso de la minifalda' en 1990, donde el Tribunal Supremo ratificó la sentencia a un empresario a pagar solo una multa de 40.000 pesetas por acoso sexual porque consideraba que su empleada le provocó al llevar minifalda.

"¿Llevar minifalda es señal de consentimiento? Nunca", afirma Cristina, que apunta que "los legionarios romanos iban todo el día en minifalda y no era para provocar a los bárbaros".

En 2016, la titular del Juzgado de Violencia de Género de Vitoria, Carmen Molina Mansilla, preguntó a una víctima de abusos sexuales si había cerrado bien las piernas. "¿No cerrar bien las piernas es señal de consentimiento? Nunca", comenta mientras señala que "los jueces deberían cerrar la boca muy fuerte antes de decir esas burradas".

Más recientemente, el magistrado Ricardo Javier González González emitió un voto particular en el juicio a 'La Manada' para absolver a los cinco agresores porque, según él, no veía que la víctima estuviera paralizada y que había un "ambiente de jolgorio y regocijo". "A las víctimas hay que protegerlas, no echarlas a los leones", señala Cristina, que recuerda que "solo sí es sí, aunque algunos jueces tengan la cabeza más dura que las piedras del acueducto de Segovia".