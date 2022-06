En otro de sus irónicos análisis en El Intermedio, Cristina Gallego se hace pasar por una empleada del "servicio técnico del ascensor social" para hablar de meritocracia. "Para subir en el ascensor social hay un truco mejor que tener carreras y currar, no ser un vago", destaca la joven, que "el problema de España es que todo el mundo está a la sopa boba, solo unos pocos se lo curran para llegar a lo más alto". Entre ellos, "Marta Ortega, Donald Trump y la familia real", enumera Cristina Gallego, que afirma que "lo que necesitan las clases bajas un ejemplo de esfuerzo a seguir, alguien me personifique el trabajo duro por construir una empresa familiar con sangre sudor y lágrimas".

Por todo ello, Gallego lanza un mensaje irónico a todas las personas que se quejan de no subir en el ascensor social: "Si no sois reyes, ni presidís EEUU ni empresas de éxito es porque sois tan vagos que, incluso, despertando de coma seguiréis queriendo dormir". Además, critica el ingreso mínimo vital recordando unas palabras de Isabel Díaz Ayuso contra "las paguitas". Sin embargo, al final de este irónico análisis Cristina Gallego se quita el papel para dar otros datos que reflejan que "el ascensor social no funciona igual para todos ya que los procesos de selección laboral favorecen más a las familias adineradas y la vía mas usada para conseguir un puesto es el enchufe". Puedes ver su irónico análisis al completo y conocer más datos que reflejan que la meritocracia no existe en el vídeo de arriba.