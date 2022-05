"Hoy el baño de realidad le toca a Cristina Gallego", anuncia Andrea Ropero en 'El Intermedio', un hecho que emociona a Dani Mateo, que exclama un sonoro "¡Toma!" al descubrirlo. Y, es que, la colaboradora se confundió al hacer un chiste sobre vinos y cambió la Denominación de Origen de Jumilla de Murcia a Castilla y León.

Un error que no pasó desapercibido para uno de los espectadores del programa: "Supongo que lo de hablar de Jumilla hablando de Castilla y León en El Intermedio es buscando el ansiado baño de realidad por la ola de calor". Un apunte al que Cristina Gallego contesta de esta sorprendente manera y completando su afirmación: "A ver, listo. No solo está en Murcia, también en Castilla-La Mancha, y te diré que en sus tintos prima la uva Monastrell, que es una uva con la que me siento especialmente identificada porque es de maduración tardía, como yo", espeta en este vídeo en el que, además, explica algunos curiosos detalles sobre estos vinos.