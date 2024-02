Cristina Gallego 'conecta' con El Intermedio para dar la última hora sobre la polémica en torno a la canción 'Zorra', elegida para representar a España en Eurovisión. Como expone la colaboradora, la elección de la canción está provocando "fuertes enfrentamientos entre 'zorristas' y 'antizorristas'".

Quienes defienden la canción al considerar "que ayuda a resignificar un término denigrante para las mujeres", cuenta Gallego, mientras que las personas en contra, como las Asociaciones Feministas de Cataluña y el Movimiento Feminista de Madrid, que exponen que "zorra es un insulto y que es un despropósito asegurar que empodera a la mujer". Estas han pedido, incluso, la retirada de la canción. "La policía ya las conoce como las 'kale zorrokas'", añade Cristina.

La humorista cuenta que miembros del Gobierno se han echado a la calle para apoyar la canción. "Se ha visto a Pedro Sánchez portar una pancarta con el mensaje 'No me llames perro, llámame zorro'". No es el único, la ministra de Igualdad, por su parte, lanzaba el siguiente mensaje: "Creo que es una canción divertida, rompe estereotipos, la cultura debe ir un paso por delante".

Pero no todo son apoyos, el cantante Manu Tenorio, manifestó a través de su perfil de Twitter que "zorra es el ejemplo de que el caos social en el que vivimos está tocando techo y que lo soez sustituye a la lírica, la poesía y la belleza". "Desde Europa", dice Cristina, "aseguran que lo que realmente sucede es que Manu Tenorio está picado porque 'Zorra' es ya la segunda canción más viral del mundo y es el segundo animal que le roba protagonismo después de la cobra de Bisbal a Chenoa".