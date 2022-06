Dani Mateo y Cristina Gallego repasan en el plató de El Intermedio la temporada política y, para ello, presentan 'Los Premios Aloha', los galardones que reconocen a los políticos revelación que este curso han dado un paso definitivo hacia la fama y hacia el precipicio. "De ahí, que el premio sea una piña, por el piñazo que se han dado", destaca Dani Mateo.

Los colaboradores empiezan con el Premio Aloha al Mejor Patinazo del Año: "El ganador es Alberto Casado, el amigo del obrero, famoso por equivocarse de botón y votar a favor de la reforma laboral". "Es el único diputado del PP que recibe por navidad la cesta del PSOE", destaca Cristina Gallego. Pero no solo él, los presentadores también premian a 'La Joven Promesa': José María Figaredo. "Podría llamarse también 'Premio Viejoven' porque el diputado del Congreso por Vox es un político joven con ideas carcas", destaca Dani Mateo mientras Cristina Gallego afirma que "ha saltado a la fama por ser el sustituto de Olona en el Congreso": "Podríamos decir que es una historia de superación, en concreto, de si supera las burradas de Olona". Pero, ¿quién es el ganador del Premio Aloha a las Declaraciones más rancias? Sí, también es de vox. Descubre de quién se trata en el vídeo principal de esta noticia.

La actuación de Sandra Sabatés y Cristina Gallego

"No hay problema que no tenga solución", cantan Sandra Sabatés y Cristina Gallego al ritmo de sus ukeleles en pleno directo desde el plató para despedir un curso que no ha sido nada fácil. ¡El Intermedio vuelve en septiembre! Puedes ver la actuación en este vídeo.