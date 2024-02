Cristina Gallego 'presenta' su nueva empresa de organización de eventos, 'Mazos y planazos', que, como explica, fue la encargada de organizar el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró en Barcelona.

Sobre la falta de mujeres en la mesa presidencial, Gallego lo justifica diciendo que "las mujeres que quieren alcanzar un puesto relevante en la judicatura se toman mal cuando les dicen vete a hacer puñetas". "No me diréis que en la sala no había mujeres", añade, "mirad todas las nuevas juezas, 119, por juezas no iba a ser, solo faltaba Samantha Vallejo-Nágera".

Gallego destaca también la intervención de Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que se ganó al público hablando sobre la independencia de la justicia, "una cosa loca". Guilarte afirmaba, en su reflexión, que "la independencia, pilar de una función, nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales", a lo que añadía: "Déjennos en paz". "Que nadie se tome a mal las palabras de Guilarte, es algo que dice en todos los saraos".

La humorista destaca también que en el evento también hubo momentos para la pasión y para el Día de los Enamorados. El presidente, en su discurso, afirmaba que "no es miembro del cuerpo, mi vida ha sido la academia, pero mantengo un gratificante vínculo matrimonial desde hace muchos años con alguien que sí lo es, hoy es San Valentín". "¡Qué bonito cuando alguien encuentra un amor para toda la vida!", afirma Gallego, y añade: "A Guilarte le ha pasado con su mujer y al resto de miembros del consejo con su cargo".