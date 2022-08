Instantes antes de conocer la decisión de la jueza, que finalmente la condenó a 9 meses de prisión por impedir que su ex marido, un maltratador, viera a su hija, María Salmerón conversó con Andrea Ropero. El Intermedio recuerda esta entrevista donde esta mujer aseguraba no haberse imaginado que llegaría a esta situación, pues anteriormente ya había recibido dos indultos: "Un Gobierno que se ha declarado progresista y feminista no me hizo dudar en ningún momento que no me lo iban a dar", comentaba.

"De haber habido una ley que protegiera a mi hija yo no habría actuado así", explicaba Salmerón, que también señalaba que "la Justicia es machista. Prevalecen los derechos del maltratador". A pesar de todo, esta mujer afirmaba rotunda que volvería a evitar que su hija viera a su padre: "Ahora está viva, si hubiera cumplido a rajatabla el régimen de visitas igual estaríamos hablando de otra cosa".

De todo este tortuoso proceso que ya dura más de 20 años, María sostenía que la peor parte ha sido enfrentarse a la Justicia: "Me he sentido desamparada, odiada y he tenido la sensación de no caer bien al sistema". Sus reflexiones y su reacción tras conocer la notificación del ingreso en prisión, en el vídeo sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.