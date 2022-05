Una noche más, Andrea Ropero da un 'baño de realidad' a El Gran Wyoming: "Me temo que aquí lo único renovable son tus errores, que hay nuevos cada semana", anuncia al presentador. Y, es que, hace unos días hizo un chiste sobre croquetas que parece no haberle "cuadrado a uno de nuestros espectadores", comenta la reportera antes de leer el twit, que dice lo siguiente: "¿Cómo te vas a comer croquetas en una tienda de congelados si no hay donde cocinarlas?".

Una muy buena pregunta, que no hace mucha gracia a Wyoming, que reacciona así: "Pues que no sé por qué tienen que meterse los espectadores en mi vida", dice con tono malhumorado, y acto seguido asegura: "Yo comeré lo que quiera y donde quiera". A pesar de todo, el presentador reflexiona en pleno directo y agradece el comentario al espectador porque no tenía "ni idea" de que las "croquetas congeladas hubiera que cocinarlas". Además, en este vídeo y gracias a esta espectadora de 'El Intermedio', se le ocurre una nueva receta para probar en casa: "El Maxibon en pepitoria".