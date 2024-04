El lunes se celebraron en Madrid los Premios Laureus y allí estuvo Isma Juárez para 'codearse' con algunos de los mejores deportistas del mundo. También con leyendas como el mítico ciclista Miguel Induráin. "Es increíble, te ha parado todo el mundo", comenta el reportero, que le asegura que aún "tienes un tirón".

"Te puedes hacer Instagram y monetizar todo ese interés", le recomienda Isma en el vídeo sobre estas líneas, a lo que Induráin responde que "estoy a ver si tiro el móvil de una vez". El reportero también le recuerda los cinco Tour de Francia que ganó, a lo que el exciclista le asegura que "tú no habías nacido". Isma le comenta que sí, porque "mi abuela era muy fan".

A propósito de esto, Isma le pregunta a Induráin si "alguna vez te has puesto el ciclismo para echar la siesta", a lo que el mítico deportista contesta que "no me lo pongo para echar la siesta, pero ya que estamos aprovechamos": "Da tiempo para todo", afirma.